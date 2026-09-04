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Sont-ils assez aidés financièrement?

Impôts des aînés: «Il y a un paquet de mythes là-dessus»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2026 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Impôts des aînés: «Il y a un paquet de mythes là-dessus»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Après l'annonce de la cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, concernant l'exemption d'impôt pour les aînés qui travaillent jusqu'à hauteur de 35 000 dollars, le chroniqueur Alexandre Leblond démystifie les différentes aides aux personnes âgées. 

Selon lui, il y a autant de manières par lesquelles l'impôt s'applique qu'il y a de travailleurs aînés.

Il estime que les calculateurs d'impôts s'avèrent des outils extrêmement utiles pour connaître son cas de figure.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond analyser le tout à Lagacé le matin, vendredi matin.

À propos de la mesure caquiste, elle semble noble pour Alexandre Leblond, mais les détails manquent sur son coût et à qui elle s'appliquerait.

«On dit que le crédit va pouvoir atteindre 6650 $ par année. Je comprends que ça flashe dans le communiqué [...] mais, rendu-là, c'est un peu comme quand je suis en magasinage de meubles, et ça dit "jusqu'à 80 % de rabais", le divan que tu veux, il est pas à 80 % de rabais.»

Alexandre Leblond

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