Sont-ils assez aidés financièrement?

Après l'annonce de la cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, concernant l'exemption d'impôt pour les aînés qui travaillent jusqu'à hauteur de 35 000 dollars, le chroniqueur Alexandre Leblond démystifie les différentes aides aux personnes âgées.

Selon lui, il y a autant de manières par lesquelles l'impôt s'applique qu'il y a de travailleurs aînés.

Il estime que les calculateurs d'impôts s'avèrent des outils extrêmement utiles pour connaître son cas de figure.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond analyser le tout à Lagacé le matin, vendredi matin.

À propos de la mesure caquiste, elle semble noble pour Alexandre Leblond, mais les détails manquent sur son coût et à qui elle s'appliquerait.