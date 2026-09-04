Des photos souvent trompeuses

De plus en plus de photos générées à l'aide de l'intelligence artificielle présentant des maisons à vendre font parler d'elles sur les réseaux sociaux.

Certains courtiers immobiliers utilisent ce genre d'image sur des sites comme Centris. Or, certaines maisons qui sont présentées comme étant propres et lumineuses s'avèrent parfois en désordre ou du moins, bien moins belles que parues en ligne.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle à ce sujet, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.