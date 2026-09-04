Pionnier de la discipline au Québec

Membre du Temple de la renommée des ceintures noires canadiennes ayant entraîné plus de 5000 élèves au cours de sa carrière, André Gilbert fait face à une accusation d'agression sexuelle envers une femme et de harcèlement contre la plaignante.

Les faits allégués se seraient déroulés entre janvier 2021 et janvier 2022.

L'homme de 85 ans, célèbre pour ses apparitions télévisées dans les années 1980 et propriétaire d'un studio à Westmount, doit revenir au tribunal à Montréal pour le début des procédures.

Écoutez le chroniqueur aux affaires policières et judiciaires, Carl Marchand, faire le point vendredi à Lagacé le matin.