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Le Québec, future nation la plus active au monde?

Activité physique: «On a attendu que le système craque», déplore Pierre Lavoie

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2026 08:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Activité physique: «On a attendu que le système craque», déplore Pierre Lavoie
Pierre Lavoie compare le modèle d'activité physique québécois à «un vieux char» / La Presse Canadienne / Paul Chiasson

La Coalition pour l’avenir du sport et de l’activité physique au Québec, dont Pierre Lavoie fait partie, demande aux partis politiques de faire du Québec la nation la plus active au monde.  

Le cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie va mettre un demi-million de dollars dans l'opération qui vise à stimuler l'activité physique des Québécois.

Il souligne que l'utilisation de plus en plus importante des écrans sédentarise la population, encore plus particulièrement les plus jeunes.

Écoutez Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, plaider pour de meilleures politiques publiques favorisant le sport à Lagacé le matin.

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