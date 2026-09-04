Le Québec, future nation la plus active au monde?

La Coalition pour l’avenir du sport et de l’activité physique au Québec, dont Pierre Lavoie fait partie, demande aux partis politiques de faire du Québec la nation la plus active au monde.

Le cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie va mettre un demi-million de dollars dans l'opération qui vise à stimuler l'activité physique des Québécois.

Il souligne que l'utilisation de plus en plus importante des écrans sédentarise la population, encore plus particulièrement les plus jeunes.

Écoutez Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, plaider pour de meilleures politiques publiques favorisant le sport à Lagacé le matin.