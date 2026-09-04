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Immigration

«Les chiffres peuvent dire une chose [...] mais soyons prudents»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2026 07:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
«Les chiffres peuvent dire une chose [...] mais soyons prudents»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Dans sa chronique politique, vendredi, Mathieu Boivin revient sur les récentes déclarations du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, concernant la pression exercée par l'immigration sur le réseau scolaire.

En analysant les tableaux du ministère de l'Éducation publiés entre 2015 et 2026, le chroniqueur constate qu'en données brutes, «monsieur Plamondon a raison»

Il appelle néanmoins à la prudence et à l'humanisme dans le traitement de ces données, rappelant que derrière les statistiques se trouvent de jeunes élèves et de futurs contributeurs à la société québécoise.

Écoutez le chroniqueur politique faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin.

«C'est des vrais enfants puis c'est des vrais ados [...] faisons attention à ce qu'on dit. Les chiffres peuvent dire une chose [...] mais soyons prudents...»

Mathieu Boivin

Autres sujets abordés

  • La réitération de la promesse de la CAQ concernant le projet de REM dans l'Est de Montréal;
  • La discrétion de la campagne électorale du Parti libéral du Québec;
  • La promesse du Parti conservateur du Québec d'octroyer une allocation hebdomadaire aux parents ne fréquentant pas le réseau des CPE;
  • Les mesures ciblées de la CAQ en faveur des aînés;
  • La proposition de Québec solidaire de taxer les fortunes de 25 millions de dollars et plus;
  • Le rassemblement du Parti québécois prévu au Centre Vidéotron de Québec.

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