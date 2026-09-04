Dans sa chronique politique, vendredi, Mathieu Boivin revient sur les récentes déclarations du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, concernant la pression exercée par l'immigration sur le réseau scolaire.

En analysant les tableaux du ministère de l'Éducation publiés entre 2015 et 2026, le chroniqueur constate qu'en données brutes, «monsieur Plamondon a raison»

Il appelle néanmoins à la prudence et à l'humanisme dans le traitement de ces données, rappelant que derrière les statistiques se trouvent de jeunes élèves et de futurs contributeurs à la société québécoise.

Écoutez le chroniqueur politique faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin.