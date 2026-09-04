Mère accusée d'avoir tué ses trois enfants

Accusée d'avoir tué ses trois enfants avant de tenter de mettre fin à ses jours, l'Américaine Lindsay Clancy subit un procès au Massachusetts qui captive et divise l'opinion publique depuis cinq semaines.

Alors que la défense invoque une grave psychose postpartum pour expliquer son geste, les 12 jurés n'arrivent toujours pas à s'entendre sur un verdict, soulevant la possibilité réelle d'un procès nul.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur la situation au micro de Patrick Lagacé vendredi matin.