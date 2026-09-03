Les cinq chefs à Lagacé le matin

Dans le cadre d'une série d'entrevues avec les chefs politiques, Patrick Lagacé reçoit Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.

Au-delà de la politique et des sondages, le leader souverainiste, Paul St-Pierre Plamondon, est revenu sur les étapes marquantes de sa jeunesse, son éducation stricte et son amour du sport lors d'un entretien intimiste.

Évoquant le soutien inconditionnel de ses parents malgré leurs divergences politiques, il a partagé des souvenirs de son enfance axée sur la compétition sportive, la curiosité intellectuelle et l'engagement.

Il a également abordé l'influence décisive de sa formation en droit et de ses expériences personnelles sur sa vision du Québec et de son avenir politique.

Écoutez Paul St-Pierre Plamondon faire le point, jeudi, à l'émission de Patrick Lagacé.