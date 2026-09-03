Événements de cyclisme à Montréal

Le chroniqueur Luc Ferrandez estime que les fermetures de routes qui dureront un mois à Montréal en septembre vont durer trop longtemps.
Il se réjouit que Montréal accueille les Mondiaux de cyclisme, mais il met un bémol sur le Grand Prix cycliste, la semaine précédente.
Organiser deux événements d'une telle envergure l'un à la suite de l'autre n'était sans doute pas la meilleure idée, selon Luc Ferrandez.
Écoutez le plaidoyer du chroniqueur Luc Ferrandez lors de son coup de gueule, jeudi, en compagnie de Patrick Lagacé.
«Il fallait annuler l'événement cycliste qui précède [les Mondiaux]. [Les fermetures de routes] auraient donc été limitées à six jours au lieu d'un mois, puis ça aurait ça aurait changé complètement la perception des gens. Il ne faut pas, sous prétexte qu'il y a une mauvaise gestion au niveau de la circulation, cracher sur la Coupe du monde, c'est le plus gros événement depuis les Jeux olympiques de Montréal.»