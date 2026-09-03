Événements de cyclisme à Montréal

Le chroniqueur Luc Ferrandez estime que les fermetures de routes qui dureront un mois à Montréal en septembre vont durer trop longtemps.

Il se réjouit que Montréal accueille les Mondiaux de cyclisme, mais il met un bémol sur le Grand Prix cycliste, la semaine précédente.

Organiser deux événements d'une telle envergure l'un à la suite de l'autre n'était sans doute pas la meilleure idée, selon Luc Ferrandez.

Écoutez le plaidoyer du chroniqueur Luc Ferrandez lors de son coup de gueule, jeudi, en compagnie de Patrick Lagacé.