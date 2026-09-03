 Aller au contenu
Promesse du PQ sur les livres québécois à l'école

«L'école a un rôle à jouer en inculquant aux élèves la valeur de la lecture»

par 98.5

0:00
14:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2026 08:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«L'école a un rôle à jouer en inculquant aux élèves la valeur de la lecture»
La lecture de livres québéois obligatoire à l'école, une bonne idée? / La Presse Canadienne / Lars Hagberg

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, promet d'imposer une liste de romans québécois obligatoires dans les écoles, mais est-ce vraiment une bonne idée pour intéresser les jeunes à leur culture?

Selon la professeure Éléonore Bernier-Hamel, lire est une habitude moins commune pour certains jeunes d'aujourd'hui. La proposition est donc noble, selon elle, mais l'application d'une telle mesure comporterait des défis.

Si une partie de ses élèves arrive bien outillée et avec une bonne connaissance des livres québécois, Mme Bernier-Hamel souligne qu'une autre partie n'a pas des connaissances aussi aiguisées.

Écoutez Éléonore Bernier-Hamel, professeure de littérature au Cégep de Terrebonne, détailler le tout, jeudi, avec l'animateur de Lagacé le matin, Patrick Lagacé.

«Souvent, ce qu'on constate, c'est que les étudiants font beaucoup de fautes puis ont de la difficulté à réussir nos cours. C'est souvent parce qu'ils ont des faiblesses vraiment, vraiment importantes en français écrit. On se rend compte aussi que le niveau de littératie est plutôt faible [...] Pour eux, ça devient un parcours un peu du combattant, les cours de littérature.»

Éléonore Bernier-Hamel

Vous aimerez aussi

Itinérance: «Une personne sur trois dit avoir grandi dans le réseau de la DPJ»
Lagacé le matin
Itinérance: «Une personne sur trois dit avoir grandi dans le réseau de la DPJ»
0:00
6:47
Un Québécois a acheté le domaine Internet du «Lac d'Amérique»
Lagacé le matin
Un Québécois a acheté le domaine Internet du «Lac d'Amérique»
0:00
6:43
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Des crevettes au maïs: les aubaines de la semaine en épicerie
Rattrapage
À table pour moins cher
Des crevettes au maïs: les aubaines de la semaine en épicerie
Des Québécois furieux contre un article français sur le physique de Céline Dion
Rattrapage
Le journal Charlie Hebdo sème la controverse
Des Québécois furieux contre un article français sur le physique de Céline Dion
«C'était ça ou mourir» de Thélyson Orélien: «C'est un livre extraordinaire»
Rattrapage
Un roman québécois en lice au prix Goncourt
«C'était ça ou mourir» de Thélyson Orélien: «C'est un livre extraordinaire»
«Il ne faut pas dépasser la tolérance des Montréalais» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Événements de cyclisme à Montréal
«Il ne faut pas dépasser la tolérance des Montréalais» -Luc Ferrandez
«Mes parents ont voté non [...] Moi, j'ai voté oui à 18 ans» - PSPP
Rattrapage
Les cinq chefs à Lagacé le matin
«Mes parents ont voté non [...] Moi, j'ai voté oui à 18 ans» - PSPP
Itinérance: «Une personne sur trois dit avoir grandi dans le réseau de la DPJ»
Rattrapage
Le projet Agora Déclic
Itinérance: «Une personne sur trois dit avoir grandi dans le réseau de la DPJ»
Carney à Thunder Bay: «Tout pointe vers un énorme contrat ferroviaire à Alstom»
Rattrapage
320 voitures commandées par Via Rail
Carney à Thunder Bay: «Tout pointe vers un énorme contrat ferroviaire à Alstom»
Attente interminable au REM: voyage au cœur de la cohue à Édouard-Montpetit
Rattrapage
Transport collectif
Attente interminable au REM: voyage au cœur de la cohue à Édouard-Montpetit
Mondiaux de cyclisme: «On attend tout près d'un demi-million de personnes»
Rattrapage
Les hôtels sont déjà pleins
Mondiaux de cyclisme: «On attend tout près d'un demi-million de personnes»
«Une seule fois dans l'histoire que 5 partis ont réussi à faire élire un député»
Rattrapage
Élections 2026
«Une seule fois dans l'histoire que 5 partis ont réussi à faire élire un député»
Chalets à faible prix: «J'ai une obsession pour Centris» -Alexandre Leblond
Rattrapage
Les apparences sont parfois trompeuses
Chalets à faible prix: «J'ai une obsession pour Centris» -Alexandre Leblond
Transport collectif dans l’est: la Chambre de commerce veut un engagement clair
Rattrapage
Montréal
Transport collectif dans l’est: la Chambre de commerce veut un engagement clair
Un Québécois a acheté le domaine Internet du «Lac d'Amérique»
Rattrapage
Une flèche au président américain
Un Québécois a acheté le domaine Internet du «Lac d'Amérique»
Quand les influenceurs font déraper le décorum au US Open
Rattrapage
Tennis
Quand les influenceurs font déraper le décorum au US Open