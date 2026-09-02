Élargissement des responsabilités

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec demande aux partis politiques de s'engager à élargir le champ de pratique de ses membres, notamment pour la prescription de vaccins et de certains médicaments en vente libre.

Selon Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, cette revendication permettrait de désengorger la première ligne du système de santé.

Écoutez Luc Ferrandez déplorer la lenteur des réformes malgré les promesses répétées lors des dernières campagnes électorales et Nathalie Normandeau pointer du doigt la résistance de certaines fédérations médicales face au partage des actes professionnels, mercredi à La commission.