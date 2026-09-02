Pour faciliter l'accès à la propriété chez les jeunes, Québec solidaire s'engage à financer la mise de fonds des premiers acheteurs via un programme de prêts gouvernementaux.

Cette aide pourrait financer jusqu'à 15% de la valeur d'une maison neuve ou 5% pour une propriété existante, avec un montant maximal fixé à 50 000$.

Les bénéficiaires rembourseraient ce prêt sans intérêt au moment du renouvellement de l'hypothèque ou lors de la revente de leur bien.

Écoutez la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.