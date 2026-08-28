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Québec 2026

Jour 2 | Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par 98.5 | Modifié le 28 août 2026 à 16:31

Jour 2 | Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

À écouter

Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes | Jour 2

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Jour 2 de la campagne électorale: un sondage montre une remontée spectaculaire de la CAQ qui serait au coude-à-coude avec le Parti québécois.

Écoutez le journaliste Louis Lacroix résumer la journée des chefs de partis en 90 secondes.

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