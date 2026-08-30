Dans le cadre du segment «J'en reviens pas!», le comédien Martin Drainville livre d'abord ses réflexions sur les dérives du système démocratique américain.

Il s'étonne qu'un individu puisse conserver une telle latitude d'action en dépit de la baisse constante de ses taux d'approbation et du pouvoir grandissant de l'argent en politique.

Écoutez le comédien Martin Drainville à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

De plus, de retour sur les planches dans la pièce 24 poses de Serge Boucher, Martin Drainville aborde les difficultés de communication au sein des familles, où l'amour s'exprime davantage par des gestes concrets que par de grands discours.