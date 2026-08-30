Destination à découvrir en République dominicaine

Alors que plusieurs Québécois cherchent des alternatives aux destinations traditionnelles du sud, comme Cuba ou la Jamaïque, la région de Miches, située sur la côte nord-est de la République dominicaine, émerge depuis quelques années.

Ce secteur en plein développement propose une expérience «écoluxe» au cœur d'une nature préservée, loin du tourisme de masse et des grands complexes bétonnés.

Écoutez la chroniqueuse, Fadwa Lapierre, à ce sujet, dimanche, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.