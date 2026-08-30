Tour d'horizon de l'actualité en région

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L'extorsion gagne Trois-Rivières: «Ça s'est rendu chez nous»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 août 2026 09:00

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Alexis Samson
Alexis Samson

et autres

L'extorsion gagne Trois-Rivières: «Ça s'est rendu chez nous»
Alexis Samson / Cogeco Média

La police de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec ont visité des restaurants pour informer les commerçants contre l'extorsion, un phénomène qui semble s'étendre hors des grands centres.

Écoutez l'animateur au 106,9 Mauricie, Alexis Samson, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

Par ailleurs, la course lors de l'élection partielle fédérale dans Chicoutimi-Le Fjord retient l'attention.

Le candidat libéral y gagne du terrain à la suite du dénouement des récentes négociations commerciales, dans une circonscription où la profusion d'affiches des campagnes provinciale et fédérale crée une confusion visuelle auprès des électeurs.

Écoutez l'animateur au KYK 95,7, Martin-Thomas Côté, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque

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