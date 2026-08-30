Tour d'horizon de l'actualité en région

La police de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec ont visité des restaurants pour informer les commerçants contre l'extorsion, un phénomène qui semble s'étendre hors des grands centres.

Écoutez l'animateur au 106,9 Mauricie, Alexis Samson, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

Par ailleurs, la course lors de l'élection partielle fédérale dans Chicoutimi-Le Fjord retient l'attention.

Le candidat libéral y gagne du terrain à la suite du dénouement des récentes négociations commerciales, dans une circonscription où la profusion d'affiches des campagnes provinciale et fédérale crée une confusion visuelle auprès des électeurs.

Écoutez l'animateur au KYK 95,7, Martin-Thomas Côté, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque