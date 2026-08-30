Record de 2,64 milliards de dollars en dette

L'endettement des consommateurs canadiens a atteint un sommet historique de 2,64 milliards de dollars, soulevant des inquiétudes quant à la santé financière de la population.

Hors prêts hypothécaires, les Canadiens doivent désormais en moyenne un peu plus de 28 000 $ en prêts automobiles, marges de crédit, prêts personnels et cartes de crédit.

Selon la comptable professionnelle agréée, Audrey Turgeon, la clé pour faire face à cette pression financière ne réside pas uniquement dans le montant total de la dette, mais dans la gestion globale du budget et la capacité à créer une marge de manœuvre.

Écoutez la comptable professionnelle agréée et autrice, Audrey Turgeon, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.