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La philosophie d'Aristote

«Peut-on être heureux dans la vie sans amis?»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 août 2026 09:26

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
«Peut-on être heureux dans la vie sans amis?»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Dans un monde hyperconnecté où les rapports sociaux sont souvent médiatisés par les écrans, la notion même d'amitié tend à se dénaturer.

C'est le constat dressé par le chroniqueur Frédéric Bérard, qui propose de relire les écrits d'Aristote pour redéfinir ce qu'est une relation sincère.

Selon le philosophe de l'Antiquité, une société harmonieuse repose sur des amitiés véritablement bienveillantes et désintéressées, loin des liens purement utilitaires ou de convenance.

Écoutez le chroniqueur, Frédéric Bérard, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

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