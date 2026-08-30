La philosophie d'Aristote

Dans un monde hyperconnecté où les rapports sociaux sont souvent médiatisés par les écrans, la notion même d'amitié tend à se dénaturer.

C'est le constat dressé par le chroniqueur Frédéric Bérard, qui propose de relire les écrits d'Aristote pour redéfinir ce qu'est une relation sincère.

Selon le philosophe de l'Antiquité, une société harmonieuse repose sur des amitiés véritablement bienveillantes et désintéressées, loin des liens purement utilitaires ou de convenance.

Écoutez le chroniqueur, Frédéric Bérard, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.