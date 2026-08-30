Chronique culturelle

Alors que le Canada participera pour la toute première fois au concours de l'Eurovision l'année prochaine en Bulgarie, les inscriptions s'ouvrent cette semaine pour déterminer l'artiste qui représentera le pays.

Devant un auditoire mondial de 170 millions de téléspectateurs, l'enjeu est de taille pour la sélection canadienne.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

À la suite d'un sondage mené auprès de nos auditeurs, Éléonore Lagacé s'impose comme la favorite du public, suivie de Lou-Adriane Cassidy et du groupe Angine de Poitrine.

Pour participer au concours de sélection canadien, les règlements stipulent que les candidats doivent obligatoirement être citoyens canadiens ou résidents permanents âgés d'au moins 18 ans.