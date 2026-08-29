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Septembre 2026

Nouveau spectacle de Boucar Diouf: «Trois prédateurs et un bungalow»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 août 2026 10:32

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Nouveau spectacle de Boucar Diouf: «Trois prédateurs et un bungalow»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Dans son tout nouveau spectacle intitulé Trois prédateurs et un bungalow, l'humoriste et auteur Boucar Diouf propose une réflexion humoristique et philosophique sur la cohabitation entre les humains et leurs animaux de compagnie.

Il y aborde l'omniprésence des chats et des chiens dans nos foyers, un phénomène qui s'est considérablement accentué depuis la pandémie et qui représente une industrie de plusieurs milliards de dollars.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, à ce sujet, samedi, lors de l'émission, Signé Lévesque.

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