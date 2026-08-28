Survol de l'actualité sportive

Écoutez les animateurs Louis-Philippe Guy et Meeker Guerrier survolé l'actualité sportive, vendredi soir, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés:
- Les Alouettes peuvent se qualifier en série avec une victoire face aux Blue Bombers;
- Un match historique attend les Roses qui pourraient battre le record de billets vendus dans la SLN;
- Cale Makar signe un contrat record de 163 millions de dollars et devient le joueur le mieux payé de la LNH;
- L'ancien du CH, Steve Bégin, a passé prêt d'être candidat pour la CAQ;
- Bianca Andreescu éliminée en qualification du US Open;
- Un fraudeur se fait passer pour un joueur des 49ers;
- Les Blue Jays demeurent dans la course aux séries.