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Survol de l'actualité sportive

Alouettes, contrat record pour Makar et US Open

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 28 août 2026 21:39

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Alouettes, contrat record pour Makar et US Open
Louis-Philippe Guy / Cogeco Média

Écoutez les animateurs Louis-Philippe Guy et Meeker Guerrier survolé l'actualité sportive, vendredi soir, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets abordés:

  • Les Alouettes peuvent se qualifier en série avec une victoire face aux Blue Bombers;
  • Un match historique attend les Roses qui pourraient battre le record de billets vendus dans la SLN;
  • Cale Makar signe un contrat record de 163 millions de dollars et devient le joueur le mieux payé de la LNH;
  • L'ancien du CH, Steve Bégin, a passé prêt d'être candidat pour la CAQ;
  • Bianca Andreescu éliminée en qualification du US Open;
  • Un fraudeur se fait passer pour un joueur des 49ers;
  • Les Blue Jays demeurent dans la course aux séries.

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