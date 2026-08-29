Lien historique

Alors que la rentrée scolaire bat son plein, l'historien Laurent Turcot propose une réflexion originale sur nos habitudes de consommation et notre relation avec la nature.

En observant l'engouement persistant pour certains objets emblématiques, comme le sac à dos québécois Lavoie ou les gourdes à la mode, il explore le concept de conformité sociale.

Parallèlement, constatant la diminution des insectes sur nos pare-brises lors des trajets routiers, l'historien rappelle l'impact colossal qu'a eu le moustique sur le cours de l'histoire humaine et des grandes civilisations.

Écoutez l'historien Laurent Turcot, à ce sujet, samedi, lors de l'émission, Signé Lévesque.