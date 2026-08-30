Revue de presse

L'utilisation croissante des influenceurs par les partis politiques fait jaser.

Alors que des candidats paient des créateurs de contenu pour joindre les jeunes publics à moindre coût, une zone grise réglementaire persiste quant à l'obligation pour ces derniers de divulguer leurs rémunérations.

Écoutez la journaliste du 98.5, Caroline Bertrand, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

Par ailleurs, les travaux de rénovation de 800 millions de dollars au stade Arthur-Ashe de l'US Open font réagir, l'ajout de loges VIP et de sièges en bord de court se fait au détriment de 3 000 places plus abordables, sacrifiant ainsi les amateurs de tennis.

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