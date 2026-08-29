Traits de personnalité

En abordant la question des ressemblances de personnalité et de comportements qui s’accentuent avec l’âge entre les enfants et leurs parents, Ingrid Falaise explore les raisons psychologiques et biologiques derrière ce phénomène.

Elle souligne que l’apprentissage social, les règles invisibles familiales ainsi que le bagage biologique jouent un rôle majeur dans cette évolution, particulièrement vers la quarantaine.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise, à ce sujet, samedi, lors de l’émission Signé Lévesque.