Réactions au décret de Trump

La saga des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada a pris une nouvelle tournure avec la décision de Donald Trump de signer un décret présidentiel visant à rebaptiser le lac Ontario sous le nom de lac d’Amérique (Lake America).

Ce geste du président américain a provoqué une vive vague de réactions au Canada, plusieurs personnalités politiques et citoyens s'y opposant fermement.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Frédéric Labelle, commenter les nombreuses réactions à la décision de Donald Trump, vendredi, à Lagacé le matin.