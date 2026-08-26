Réduction des dépenses d'État

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Eric Duhaime, a détaillé sa proposition visant à réduire substantiellement l'impôt sur le revenu des sociétés au Québec.

Le plan du PCQ prévoit de faire passer ce taux d'imposition de 11,5 % à 4,7 % de façon progressive sur cinq ans.

Pour justifier cette orientation, Eric Duhaime soutient que les entreprises québécoises souffrent d'une surtaxation et d'une surréglementation face à la concurrence nord-américaine et aux menaces tarifaires.

Le PCQ prône l'abolition du Fonds de développement économique et l'élimination des subventions directes aux entreprises au profit d'une baisse générale d'impôts, afin d'éviter que l'État ne «choisisse des gagnants».

Qu'en pensent les commissaires?

Écoutez Eric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, expliquer son plan, mercredi midi à La commission.