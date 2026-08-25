Dolly Parton 1946-2026

La chanteuse, autrice-compositrice, actrice et philanthrope Dolly Parton nous a quittés, mardi, à l'âge de 80 ans.
Écoutez la chanteuse québécoise Isabelle Boulay commenter le départ de Dolly Parton avec Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Isabelle Boulay a le cœur en miettes;
- «C'est la première femme qui s'est battue pour percevoir ses droits d'auteurs»;
- Isabelle explique comment elle a eu un lien avec Dolly par une tierce personne, avant d'enregistrer une chanson avec elle;
- Parton était la chanteuse préférée de la grand-mère d'Isabelle;
- Isabelle et Dolly ont chanté ensemble à Nashville;
- Dolly Parton n'a jamais encaissé ses droits de la chanson enregistrée avec Isabelle;
- Lors de sa rencontre avec Dolly: «Je la regardais... C'était comme une apparition. C'était comme si la Sainte Vierge m'était apparue.»