Face aux tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, de nombreuses personnes décident de ne plus encourager les produits américains. Mais comment boycotter intelligemment?

C'est là l'objectif du tout nouveau segment langer par les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. Cette semaine, les deux coanimateurs se penchent sur le monde de la rénovation et construction. Quelles sont les alternatives aux produits américains ?

Écoutez Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, faire le point mercredi, à l'émission La commission.