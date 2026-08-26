Les Internationaux de tennis des États-Unis ont pris leur envol cette semaine avec les qualifications, mais également les doubles mixtes.

L’organisation tente de redorer l’image du tennis double et plusieurs joueurs de premier plan y participent. Du nombre, Serena Williams et Carlos Alcaraz forment un duo autant surprenant que puissant.

Le parcours du Québécois Félix Auger-Aliassime en double a toutefois pris fin dès le premier match, lui qui jouait avec la sensation des Philippines Alexandra Eala.

Les spectateurs ont aussi été gâtés avec la présence de Roger Federer...

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, parler du début des activités dans le dernier grand chelem de la saison à Lagacé le matin.

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