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Tennis

Internationaux des États-Unis: «Tout un spectacle avec le double mixte»

par 98;5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Internationaux des États-Unis: «Tout un spectacle avec le double mixte»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Internationaux de tennis des États-Unis ont pris leur envol cette semaine avec les qualifications, mais également les doubles mixtes. 

L’organisation tente de redorer l’image du tennis double et plusieurs joueurs de premier plan y participent. Du nombre, Serena Williams et Carlos Alcaraz forment un duo autant surprenant que puissant. 

Le parcours du Québécois Félix Auger-Aliassime en double a toutefois pris fin dès le premier match, lui qui jouait avec la sensation des Philippines Alexandra Eala. 

Les spectateurs ont aussi été gâtés avec la présence de Roger Federer...

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, parler du début des activités dans le dernier grand chelem de la saison à Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • Défaite des Blue Jays de Toronto;
  • Le pilote de F1 Max Verstappen lance un défi spécial à 100 personnes. 

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