Entre les tensions au Moyen-Orient et la guerre tarifaire avec le Canada, Donald Trump semble avoir trouvé une nouvelle obsession: renommer le lac Ontario en... lac de l'Amérique.
Ce n'est pas la première fois que le président américain cherche à changer la toponymie d'un grand cours d'eau.
En janvier 2025, ce dernier avait signé un décret présidentiel pour obliger les départements fédéraux américains à désigner le Golf du Mexique comme étant «le Golf de l'Amérique».
Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur aux réseaux sociaux, parler de cette vidéo au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
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