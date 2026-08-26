Meta devra verser jusqu'à 17 milliards de dollars dans le cadre d'un accord historique à propos d'allégations de dépendance aux réseaux sociaux.

Selon des médias américains, le géant des médias sociaux a conclu un accord avec 47 États.

Meta a accepté d'apporter des modifications majeures à ses produits, à la suite des allégations selon lesquelles ses plateformes mettaient des enfants en danger.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur aux réseaux sociaux, en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.

Il aborde également l’enjeu de l’intelligence artificielle dans le milieu juridique et de la nouvelle initiative du Barreau du Québec.