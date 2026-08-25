De plus en plus présents

Les paris prennent de plus en plus de place dans le monde du sport. On voit plusieurs ligues s'associer avec des compagnies de paris sportifs. Loto-Québec, également, s'en mêle chez nous. C'est une réalité qu'on ne peut pas contourner.

Écoutez à ce sujet Walid Tabarout et Olivier Jacques, cofondateurs de L'École des paris, avec l'animateur Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les deux spécialistes insistent sur l’importance du data (les données) et de la gestion de portefeuille.

«C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit dans les médias traditionnels, dans le sens qu'on fait beaucoup de promotions sur de l'argent rapide. Nous, on voulait amener un aspect complètement différent. On prône vraiment le data. De vraiment avoir des données (...) Puis, voir que, possiblement sur du long terme, tu peux être rentable, mais pas d'essayer de faire le jackpot du jour au lendemain», souligne Walid Tabarout.

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