Un match de la LNH en plein air, en Allemagne

La Ligue nationale de hockey aimerait organiser un match en plein air en Europe lors de la saison 2027-2028. Et ça devrait être en Allemagne, si l'on se fie aux rumeurs et aux décisions du circuit Bettman en vue de la prochaine saison.
Écoutez la chronique de La valeur du sport avec Hugues Léger, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'Allemagne, «un marché naturel pour la LNH» selon Léger;
- On aborde l’impact de la série Ted Lasso (Apple TV) sur l’intérêt pour le Negro League Baseball Museum, à Kansas City;
- La crise de marque impliquant Callaway et Good Good Golf suite à une publicité controversée;
- Le prêt de 300 millions de dollars obtenu par LeBron James sur la seule base de sa marque personnelle.