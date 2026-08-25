Un match de la LNH en plein air, en Allemagne

La Ligue nationale de hockey aimerait organiser un match en plein air en Europe lors de la saison 2027-2028. Et ça devrait être en Allemagne, si l'on se fie aux rumeurs et aux décisions du circuit Bettman en vue de la prochaine saison.

Écoutez la chronique de La valeur du sport avec Hugues Léger, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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