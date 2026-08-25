Dolly Parton et le sport

Dolly Parton, décédée mardi à l'âge de 80 ans, n'a pas eu que des liens avec le monde culturel. Elle en a eu beaucoup avec le monde du sport.
Écoutez à ce sujet Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Dolly Parton a marqué le spectacle de la mi-temps du match des Cowboys de Dallas, vêtue en meneuse de claque à 77 ans;
- Henry Arnaud souligne ses liens avec le sport, notamment le football américain, le NASCAR et son engagement lors d’un téléthon au Tennessee, après un incendie;
- Parton, icône country, a aussi soutenu des causes sociales, comme la lutte contre le sida et la fondation pour l’alphabétisation, tout en étant une figure du Sud américain.