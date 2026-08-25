Jeux de 2028 à Los Angeles

Est-ce que les prochains Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles, vont devenir les jeux de Donald Trump? Est-ce qu'il va gâcher un peu la sauce, comme il l'a fait lors de la Coupe du monde?

Écoutez le champion olympique et commentateur de sport amateur Jean-Luc Brassard à ce sujet au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés