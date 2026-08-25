Jeux de 2028 à Los Angeles

Est-ce que les prochains Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles, vont devenir les jeux de Donald Trump? Est-ce qu'il va gâcher un peu la sauce, comme il l'a fait lors de la Coupe du monde?
Écoutez le champion olympique et commentateur de sport amateur Jean-Luc Brassard à ce sujet au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le président américain a une influence notable sur les grands événements qui se déroulent aux États-Unis;
- La nouvelle présidente du CIO, Kirsty Coventry, va devoir apprendre à gérer avec Donald Trump;
- Il y a pas moins de 9 milliards de dollars de commandites déjà signées;
- On parle de dérives politiques et on trace un parallèle historique avec les Jeux de 1936, en Allemagne;
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