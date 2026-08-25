Félix Auger-Aliassime à New York

Les internationaux de tennis des États-Unis sont en cours. Il y a même le volet de double mixte... qui précède les autres compétitions.
Écoutez à ce sujet Sylvain Bruneau, spécialiste de tennis au Réseau des sports et au 98.5 Sports, avec Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Un tournoi de double mixte sur invitation à 16 équipes. La Fédération américaine de tennis a modifié la formule pour accroître la popularité du double mixte à New York;
- Félix Auger-Aliassime, en période de transition d’entraîneur, débutera bientôt son tournoi en simple;
- Alexis Galarneau a remporté son premier match de qualification et vise le tableau principal.