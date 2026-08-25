Au camp préparatoire des Canadiens

Mine de rien, on va recommencer à parler de ménage à trois avec les gardiens de but des Canadiens de Montréal.

Et la grande question est: que va-t-il se passer avec Samuel Montembeault?

Écoutez Louis Jean discuter de l'actualité des Canadiens de Montréal et de la LNH au micro de Meeker Guerrier.

Selon Louis Jean, le Tricolore a vraisemblablement tenté d'échanger Samuel Montembeault lors de la saison dernière, mais ce qui était proposé en retour n'était pas satisfaisant aux yeux de Kent Hughes.

Le scénario idéal est de lui offrir une opportunité ailleurs.

«Montembeault pourrait mettre de la pression sur les autres gardiens. Il pourrait causer une surprise», soutient Louis Jean.

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