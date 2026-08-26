«Faites-nous voyager»

La fille de Danielle Boulanger, Héloise, est décédée en 2021 d’un cancer. Pendant son deuil, elle fait la rencontre d’une autre maman, celle de Gabrielle, qui vit la même situation.

Elles se posent alors une question: comment honorer la mémoire de leur fille et leur passion pour les voyages?

L’idée leur vient alors d’apposer des codes QR sur des cailloux, avec les noms d’Héloise et Gabrielle, et de les déposer à différents endroits.

Grâce à la technologie, elles peuvent suivre les déplacements des roches à travers le monde, de la Russie jusqu’aux îles-de-la-Madeleine.

Une publication devenue virale ces derniers jours sur les réseaux sociaux a de nouveau attiré l’attention sur cette initiative, lancée il y a quatre ans.

Écoutez Danielle Bélanger, maman d’Héloise, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.