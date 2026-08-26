Il participait à des matchs amicaux

Les Internationaux des États-Unis battent déjà leur plein, même si le tableau principal n’est pas encore entamé.
En plus des qualifications, le volet du double mixte a été revampé et les participants ont pu profiter de plusieurs matchs amicaux en début de semaine.
Des légendes du tennis, dont Roger Federer, participaient à l'évènement.
Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, parler du tournoi de tennis au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
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