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Il participait à des matchs amicaux

Internationaux des États-Unis: Roger Fereder accueilli en héros

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Lagacé le matin

le 26 août 2026 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Internationaux des États-Unis: Roger Fereder accueilli en héros
Roger Federer a fait le bonheur de la foule aux Internationaux de tennis des États-Unis. / The Associated Press

Les Internationaux des États-Unis battent déjà leur plein, même si le tableau principal n’est pas encore entamé. 

En plus des qualifications, le volet du double mixte a été revampé et les participants ont pu profiter de plusieurs matchs amicaux en début de semaine. 

Des légendes du tennis, dont Roger Federer, participaient à l'évènement. 

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, parler du tournoi de tennis au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

Autres sujets abordés

  • Des nouvelles d’Eugénie Bouchard et de son après-carrière;
  • Défaite des Blue Jays de Toronto.

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