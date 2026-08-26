Arbitres et entraîneur invectivés

La police a dû intervenir samedi soir à Trois-Rivières après qu’un match de baseball ait dégénéré.
Un parent frustré a commencé à invectiver les arbitres, des adolescents, puis l’entraîneur qui lui a demandé de quitter.
Une bousculade s’en est même suivi.
Écoutez Éric Turcotte, président de Baseball Mauricie, discuter de cette problématique au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«C’est assez saugrenu de penser qu’on va s’attaquer à des jeunes pour un match de baseball. Il n’y a pas personne qui est dans les ligues majeures présentement.»