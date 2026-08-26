Arbitres et entraîneur invectivés

La police a dû intervenir samedi soir à Trois-Rivières après qu’un match de baseball ait dégénéré.

Un parent frustré a commencé à invectiver les arbitres, des adolescents, puis l’entraîneur qui lui a demandé de quitter.

Une bousculade s’en est même suivi.

Écoutez Éric Turcotte, président de Baseball Mauricie, discuter de cette problématique au micro de Patrick Lagacé, mercredi.