Négociations, tarifs et français

La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis est encore à la une de tous les médias mercredi. La riposte d’Ottawa, dollar pour dollar, fait réagir.

Mais un autre aspect de la négociation retient également l’attention au Québec: le français était-il réellement menacé par le président américain?

Donald Trump s’est défendu mardi d’avoir voulu interférer dans la protection de la langue française, précisant qu’il s’agissait d’un mensonge de la part de Mark Carney.

Qui dit vrai?

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, mercredi, à Lagacé le matin.