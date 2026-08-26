Négociations, tarifs et français

La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis est encore à la une de tous les médias mercredi. La riposte d’Ottawa, dollar pour dollar, fait réagir.
Mais un autre aspect de la négociation retient également l’attention au Québec: le français était-il réellement menacé par le président américain?
Donald Trump s’est défendu mardi d’avoir voulu interférer dans la protection de la langue française, précisant qu’il s’agissait d’un mensonge de la part de Mark Carney.
Qui dit vrai?
Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, mercredi, à Lagacé le matin.
«Les trumpistes, ce sont des menteurs. On le sait. Donc, quand Donald Trump dit que ce n’est pas vrai qu’on s’attaquait aux réglementations sur le français, honnêtement, moi je ne crois rien de ce qui sort de la bouche du président américain. Il a démontré à plusieurs reprises que c’est un menteur. Je pense aussi que les Américains ont intérêt à tenter de nous diviser pour essayer de régner. Ça n’a pas fonctionné.»
Autres sujets abordés
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- Déclenchement imminent de la campagne électorale provinciale;
- Qu’est-ce que ça signifie vraiment, l’achat local?;
- Les nouvelles internationales, avec Valérie Lebeuf.