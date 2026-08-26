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Élections

Itinérance et aînés: Marguerite Blais réclame d'urgence un sommet national

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Lagacé le matin

le 26 août 2026 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Itinérance et aînés: Marguerite Blais réclame d'urgence un sommet national
Marguerite Blais, en 2022, alors qu'elle était ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

À l'approche du déclenchement de la campagne électorale, l'ancienne ministre Marguerite Blais s'inquiète du manque de place accordé aux enjeux sociaux cruciaux, particulièrement l'itinérance.

Cosignataire d'une lettre ouverte dans Le Devoir aux côtés de Pauline Marois, Françoise David, Véronique Hivon et Michelle Courchesne, elle réclame la tenue d'un sommet national réunissant tous les acteurs concernés.

Au micro de Patrick Lagacé, elle dénonce l'invisibilité croissante des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs qui se retrouvent à la rue sans filet de sécurité adaptatif.

Mme Blais plaide également pour la création d'un ministère totalement indépendant dédié au vieillissement.

Écoutez l'ex-ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

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