À l'approche du déclenchement de la campagne électorale, l'ancienne ministre Marguerite Blais s'inquiète du manque de place accordé aux enjeux sociaux cruciaux, particulièrement l'itinérance.

Cosignataire d'une lettre ouverte dans Le Devoir aux côtés de Pauline Marois, Françoise David, Véronique Hivon et Michelle Courchesne, elle réclame la tenue d'un sommet national réunissant tous les acteurs concernés.

Au micro de Patrick Lagacé, elle dénonce l'invisibilité croissante des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs qui se retrouvent à la rue sans filet de sécurité adaptatif.

Mme Blais plaide également pour la création d'un ministère totalement indépendant dédié au vieillissement.

Écoutez l'ex-ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.