Édito de Nathalie

Alors que les retards de vol et les pépins de bagages valent souvent de sévères critiques aux compagnies aériennes, Nathalie Normandeau a tenu à souligner une expérience particulièrement positive vécue cet été avec Air Canada.

Malgré une correspondance ratée à Vancouver et une valise endommagée, l'animatrice salue la prise en charge rapide et efficace offerte par le transporteur.

Écoutez l'animatrice Nathalie Normandeau en compagnie de Luc Ferrandez, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission La commission.