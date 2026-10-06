Le syndicat et le commissaire ne sont pas d'accord

Alors que les Canadiens de Montréal s'apprêtent à disputer leur match d'ouverture au Centre Bell face aux Hurricanes, le marché de la Ligue nationale de hockey est secoué par un vif débat entourant les clauses de non-échange.

Les récentes déclarations du commissaire Gary Bettman sur la possibilité de revoir ce processus ont provoqué une vive réaction de l'Association des joueurs.

La tension est particulièrement palpable dans les dossiers de joueurs comme Connor Hellebuyck (Jets) et Dylan Larkin (Red Wings), où les formations se retrouvent les mains liées face aux exigences de leurs athlètes.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point dans ce dossier, mardi, à Lagacé le matin.