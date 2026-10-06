La CAQ éradiquée

Au lendemain d'une défaite électorale majeure où tous les candidats de la Coalition avenir Québec ont été battus, l'ancien ministre de la Sécurité intérieure Ian Lafrenière admet que le parti doit entamer une profonde introspection.

Arrivé troisième dans sa circonscription de Vachon, il estime que les Québécois ont envoyé un message clair, tout en rejetant l'idée que cette déroute marque la fin définitive de la formation politique.

Écoutez Ian Lafrenière faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.