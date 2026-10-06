Julie White, nouvelle députée du Parti libéral du Québec (PLQ) élue dans la circonscription de Jean-Talon, attribue sa victoire à un travail acharné sur le terrain et aux inquiétudes de la population face à un éventuel référendum.

Écoutez la députée libérale de Jean-Talon, Julie White, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Lagacé le matin.

L'élue libérale souligne que la souveraineté représentait un enjeu majeur auprès des électeurs lors du porte-à-porte.

Alors que le PLQ formera l'opposition officielle face à un gouvernement péquiste minoritaire, elle indique que son parti est prêt à collaborer sur des enjeux communs, comme l'éducation, tout en fixant des lignes rouges claires sur l'économie et la question référendaire.