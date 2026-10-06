Élections 2026

Au lendemain des élections provinciales, le Québec se réveille avec un gouvernement du Parti québécois (PQ) minoritaire mené par Paul St-Pierre Plamondon, qui a fait élire 59 députés à l'Assemblée nationale.

La soirée électorale a été marquée par une déroute historique de la Coalition avenir Québec (CAQ), tandis que le Parti conservateur du Québec (PCQ) fait une entrée remarquée au parlement avec 19 députés et que le Parti libéral du Québec (PLQ) parvient à plus que doubler sa représentation.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser le résultat des élections québécoises, mardi, à Lagacé le matin.