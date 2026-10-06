Deux sièges en moins pour QS

Le nouveau député de Gouin pour Québec solidaire, Alexandre Boulerice, a remporté une victoire convaincante avec 63% des voix et 14 000 votes d'avance.

Malgré ce succès personnel, il reconnaît qu'il reste du travail à faire pour que la gauche et Québec solidaire élargissent leur électorat, notamment auprès des jeunes hommes.

Écoutez le député de Gouin pour Québec solidaire, Alexandre Boulerice, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Lagacé le matin.