Victoire du PQ

Au lendemain des élections créant un gouvernement péquiste minoritaire, l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, qualifie cette élection de véritable victoire et salue la stature du chef, Paul St-Pierre Plamondon.

Malgré les défis qu'impose une gestion minoritaire, elle se dit très fière du résultat et confiante en la capacité du parti à faire avancer ses engagements, notamment sur la tenue d'un référendum.

Écoutez l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Lagacé le matin.