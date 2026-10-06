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Un parti souverainiste au pouvoir à Québec

Est-on inquiet à Ottawa? «Au contraire, il y a des soupirs de soulagement»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 octobre 2026 08:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Est-on inquiet à Ottawa? «Au contraire, il y a des soupirs de soulagement»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

À la suite de l'élection d'un gouvernement péquiste minoritaire - un parti souverainiste - la dynamique politique entre Québec et Ottawa prend une nouvelle tournure. 

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon devra composer avec un mandat axé sur la gouvernance plutôt que sur la tenue rapide d'un référendum, alors qu'il a récolté 28% des voix.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point sur l'élection du gouvernement péquiste et des réactions dans la capitale fédérale, mardi, à Lagacé le matin.

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