Un parti souverainiste au pouvoir à Québec

À la suite de l'élection d'un gouvernement péquiste minoritaire - un parti souverainiste - la dynamique politique entre Québec et Ottawa prend une nouvelle tournure.

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon devra composer avec un mandat axé sur la gouvernance plutôt que sur la tenue rapide d'un référendum, alors qu'il a récolté 28% des voix.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point sur l'élection du gouvernement péquiste et des réactions dans la capitale fédérale, mardi, à Lagacé le matin.