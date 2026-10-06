Une victoire pour les conservateurs

Élue avec une importante majorité dans la circonscription de La Peltrie, l'ancienne ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina, désormais députée du Parti conservateur du Québec (PCQ), attribue les succès de sa formation politique à la rigueur de sa campagne sur le terrain et à la clarté de son message axé sur les priorités des citoyens.

Selon elle, les Québécois ont exprimé un ras-le-bol face au modèle bureaucratique et ont été convaincus par l'intégrité du chef Éric Duhaime.

Écoutez la députée du Parti conservateur du Québec dans La Peltrie, Maïté Blanchette Vézina, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Lagacé le matin.